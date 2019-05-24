DS Eintracht: "Rebic può partire in estate". Tesoretto in arrivo per la Fiorentina?

Rebic potrebbe partire dal Francoforte e la Fiorentina potrebbe incassare un tesoretto derivante dal 50% sulla futura rivendita. A darne conferma è il direttore sportivo dell’Eintracht Fredi Bobic che...

Rebic potrebbe partire dal Francoforte e la Fiorentina potrebbe incassare un tesoretto derivante dal 50% sulla futura rivendita. A darne conferma è il direttore sportivo dell’Eintracht Fredi Bobic che ha parlato alla Bild: “Non abbiamo bisogno di vendere giocatori, siamo solidi dal punto di vista economico. Ma tutto può succedere, potremmo anche perdere Jovic, Haller e Rebic”