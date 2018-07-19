Pedullà: "Rebic vicinissimo al Bayern a cinquanta milioni. Venti alla Fiorentina"

Fali Ramadani ha lasciato di buon mattina Milano, è volato in Germania dove nelle prossime ore può sbloccarsi l’operazione Ante Rebic. L’attaccante croato classe 1993, grande protagonista con l’Eintra...

Fali Ramadani ha lasciato di buon mattina Milano, è volato in Germania dove nelle prossime ore può sbloccarsi l’operazione Ante Rebic. L’attaccante croato classe 1993, grande protagonista con l’Eintracht Francoforte e anche ai Mondiali, è diventato un innegabile uomo mercato. La valutazione è tra i 40 e i 50 milioni (ne beneficerebbe anche la Fiorentina che aveva concordato un 30 per cento sulla futura rivendita). La notizia è che il Bayern Monaco è uscito allo scoperto nelle ultime ore, vuole scavalcare il Manchester United. E va all’attacco per Rebic.

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