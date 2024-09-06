Rebic torna a parlare della Fiorentina: "All'epoca ero molto giovane, ora sto conoscendo Corvino"

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto del Lecce, Ante Rebic, è tornato a parlare anche della sua esperienza alla Fiorentina: "All'epoca ero molto giovane e ho lavorato poco con il dirett...

A cura di Redazione Labaroviola 06 settembre 2024 14:00

Condividi