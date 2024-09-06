Rebic torna a parlare della Fiorentina: "All'epoca ero molto giovane, ora sto conoscendo Corvino"
Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto del Lecce, Ante Rebic, è tornato a parlare anche della sua esperienza alla Fiorentina: "All'epoca ero molto giovane e ho lavorato poco con il dirett...
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2024 14:00
Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto del Lecce, Ante Rebic, è tornato a parlare anche della sua esperienza alla Fiorentina: "All'epoca ero molto giovane e ho lavorato poco con il direttore, ma adesso lo sto conoscendo meglio. La sua chiamata, insieme a quella del mister, mi ha convinto subito”.
Buone notizie per la Fiorentina: Gudmundsson in campo nella partita contro la Primavera
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