Labaro Viola

Rebic torna a parlare della Fiorentina: "All'epoca ero molto giovane, ora sto conoscendo Corvino"

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto del Lecce, Ante Rebic, è tornato a parlare anche della sua esperienza alla Fiorentina: "All'epoca ero molto giovane e ho lavorato poco con il dirett...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2024 14:00
Rebic torna a parlare della Fiorentina: "All'epoca ero molto giovane, ora sto conoscendo Corvino" -
News
Fiorentina
Rebic
Condividi

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto del Lecce, Ante Rebic, è tornato a parlare anche della sua esperienza alla Fiorentina: "All'epoca ero molto giovane e ho lavorato poco con il direttore, ma adesso lo sto conoscendo meglio. La sua chiamata, insieme a quella del mister, mi ha convinto subito”.

Buone notizie per la Fiorentina: Gudmundsson in campo nella partita contro la Primavera

https://www.labaroviola.com/buone-notizie-per-la-fiorentina-gudmundsson-in-campo-nella-partita-contro-la-primavera/267230/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok