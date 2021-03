Il Milan aveva fatto la furbata per non pagarlo alla Fiorentina, Rebic espulso salta ritorno a Firenze

Non ci sarà il ritorno a Firenze da avversario per Ante Rebic, il calciatore del Milan è stato punito con un rosso diretto nella partita contro il Napoli per delle espressioni ingiuriose contro l’arbitro Pasqua. Il Milan in estate, pur di non pagare il 50% del compenso per l’acquisto di Rebic alla Fiorentina ha messo in atto uno scambio secco con Andre Silva.

