Dall'Inghilterra: Mou offre 50 milioni per Rebic, ecco i soldi per finanziare il mercato viola

La notizia è di quelle forti e rimbalza, in queste ore, su tutti i principali media inglesi. L'ottimo mondiale disputato da Ante Rebic avrebbe infatti convinto José Mourinho ad investire 44 milioni di...

A cura di Redazione Labaroviola 18 luglio 2018 15:36

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