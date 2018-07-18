Dall'Inghilterra: Mou offre 50 milioni per Rebic, ecco i soldi per finanziare il mercato viola
La notizia è di quelle forti e rimbalza, in queste ore, su tutti i principali media inglesi. L'ottimo mondiale disputato da Ante Rebic avrebbe infatti convinto José Mourinho ad investire 44 milioni di...
La notizia è di quelle forti e rimbalza, in queste ore, su tutti i principali media inglesi. L'ottimo mondiale disputato da Ante Rebic avrebbe infatti convinto José Mourinho ad investire 44 milioni di e sterline (circa 50 milioni di euro) sull'attaccante croato, per portarlo al Manchester United. Un affare che, se si concretizzasse, porterebbe immediatamente nuova linfa nell'asfittico mercato viola: la Fiorentina, infatti, ha diritto al 50% sulla futura rivendita del giocatore. Con 25 milioni di euro il mercato viola, dichiarato fermo da ADV e Corvino, potrebbe ripartire in fretta.