LA NUOVA MAGLIA PIACE E GIOCHERÀ IN EUROPA, FIORENTINA RIPESCATA. REBIC FA UN REGALO A CORVINO

Oggi c'è stata la presentazione della nuova maglia della Fiorentina. Incompleta, manca la sponsor che però sarà annunciato a breve, ma tanto bella. Una nuova divisa che ha già conquistato i tifosi sia...

Oggi c'è stata la presentazione della nuova maglia della Fiorentina. Incompleta, manca la sponsor che però sarà annunciato a breve, ma tanto bella. Una nuova divisa che ha già conquistato i tifosi sia per la scelta del pantaloncino nero e sia per un viola vintage abbinato ad un colletto che fa molto stile.

Basta far un giro sui social e accorgersi che la maggioranza del popolo viola ha apprezzato la nuova divisa firmata la Coq Sportif. Chiaro, ci sono anche pareri negativi ma alla maggioranza piace eccome.

Intanto nelle prossime 48 ore sarà annunciato ufficialmente il ripescaggio della Fiorentina in Europa League. Il Milan sarà escluso dalla Uefa e toccherà dunque alla squadra di Stefano Pioli che però non modificherà la preparazione estiva in quel di Moena. I preliminari si giocheranno a fine luglio, venti giorni prima della prima giornata di campionato ma nulla cambierà nel ritiro gigliato, considerando che gli avversari alla prima fase saranno di basso livello e quindi sarebbe inutile stravolgere i piani di lavoro.

Chiaro, il Milan non ci starà e farà ricorso al Tas di Losanna, ma a quel punto sarà troppo tardi per tutti. Milan compreso che sa benissimo di avere poche possibilità anche nel secondo appello.

Intanto Ante Rebic (si proprio lui) porterà nelle casse viola circa 15 milioni di euro dato che negli accordi nella sua cessione c'era il 50% di guadagno sulla sua futura rivendita. Oggi il ragazzo ha fatto schizzare la sua quotazione, gioca il mondiale e lo vuole mezza Europa, Totthenam in testa. Soldi freschi e inaspettati che andranno ad alimentare un budget che a qual punto sfiorerà i 50 milioni di euro. Ecco perché.

Facciamo un breve calcolo. 20 milioni di budget iniziali, da cui bisogna togliere i 10 del riscatto a Pezzella, aggiungere i 5 della cessione di Bruno Gaspar. Siamo a 15 milioni. Aggiungere i 15 di Rebic (ammesso che poi arrivassero davvero) e siamo a 30, piu i 10 milioni in più che arriveranno dall'Europa League, siamo a 40. A questi bisogna aggiungerci i soldi che arriveranno tra diritti tv (la Fiorentina avrà circa 30 milioni in più grazie alla nuova ripartizione) e cessioni minori. Ed ecco che Corvino si ritroverà un bel gruzzoletto da spendere.

..Si spera non come lo scorso anno.

Flavio Ognissanti