Pedullà conferma: "La Fiorentina incasserà da Rebic ed Eysseric, e punterà tutto su Pjaca
Alfredo Pedullà, durante speciale Calciomercato in onda su Sportitalia, ha confermato come detto anche da Di Marzio. Presto arriveranno i soldi dei bonus su Rebic e potrebbe essere ceduto Eysseric. Da...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2018 23:45
Alfredo Pedullà, durante speciale Calciomercato in onda su Sportitalia, ha confermato come detto anche da Di Marzio. Presto arriveranno i soldi dei bonus su Rebic e potrebbe essere ceduto Eysseric. Da queste due operazioni nascerà un tesoretto, che in buonissima parte verrà utilizzato per provare ad acquistare il chiodo fisso della Fiorentina: Marko Pjaca.