Pedullà: "Ecco la situazione su Pjaca, decisione in 72 ore. Rebic svolterà il mercato"

Questo il classico punto di mercato di Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana: "Pjaca? Non possiamo aspettare più di 72 ore, la situazione dovrà essere sbloccata a stretto giro di posta. La Sampdoria s...

Questo il classico punto di mercato di Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana: "Pjaca? Non possiamo aspettare più di 72 ore, la situazione dovrà essere sbloccata a stretto giro di posta. La Sampdoria si è mossa con Sabatini e Ferrero che ci provano, ma il giocatore è ancora fermo sulla sua parola data alla Fiorentina. La Juventus dovrà prendere una decisione definitiva, oppure la Fiorentina dovrà cambiare la formula, ma c’è possibilità che si arrivi ad un punto di incontro. Finchè Pjaca rimane fedele alla parola data, la Fiorentina è rimasta sulla sua formula, però è una situazione in continuo mutamento. Rebic? Può portare tanti soldi e potrebbe cambiare il mercato della Fiorentina. Difficilmente l’ Eintracht rifiuterà un’offerta importante. Eysseric e Saponara? Non ho ancora conferme per Saponara, vedremo se spunterà qualche società che vuole investirci. La Fiorentina dovrà decidere se accettare qualche offerta arrivata dalla Francia, visto che ne sono arrivate.”