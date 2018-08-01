Gazzetta, lunedì faccia a faccia decisivo per Pjaca. Corvino spera di incassare i 18mln di Rebic per strappare il diritto di riscatto alla Juventus

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, nell'edizione odierna, la Fiorentina lunedì avrà il faccia a faccia decisivo per Pjaca con la Juventus. Nel frattempo Corvino spera di incassare la percentua...

A cura di Redazione Labaroviola 01 agosto 2018 08:32

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