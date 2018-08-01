Gazzetta, lunedì faccia a faccia decisivo per Pjaca. Corvino spera di incassare i 18mln di Rebic per strappare il diritto di riscatto alla Juventus
Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, nell'edizione odierna, la Fiorentina lunedì avrà il faccia a faccia decisivo per Pjaca con la Juventus. Nel frattempo Corvino spera di incassare la percentua...
Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, nell'edizione odierna, la Fiorentina lunedì avrà il faccia a faccia decisivo per Pjaca con la Juventus. Nel frattempo Corvino spera di incassare la percentuale sulla futura rivendita di Ante Rebic (50%) che ammonterà circa a 18mln visto che l'Eintracht lo tratta su una base di 40mln (verranno sottratti i 2 già incassati dalla Fiorentina al momento della cessione). Soldi che verrebbero girati su Pjaca aumentando l'emolumento del prestito oneroso da 2.5 a 6.5, un metodo che potrebbe soddisfare la Juventus a concedere il diritto di riscatto.