Dall'Inghilterra: Mourinho preferisce Rebic a Bale e Willian. Offerta da almeno 40 milioni...

La voce che si leva dall'autorevole quotidiano britannico Indipendent avrebbe avuto del clamoroso soltanto un anno fa. Oggi fa comunque effetto, ma tant'è. Secondo il giornale, Josè Mourinho prosegue...

La voce che si leva dall'autorevole quotidiano britannico Indipendent avrebbe avuto del clamoroso soltanto un anno fa. Oggi fa comunque effetto, ma tant'è. Secondo il giornale, Josè Mourinho prosegue la sua ricerca di un esterno alto e, in cima alla lista delle preferenze, avrebbe collocato l'ex viola Ante Rebic. La cosa sorprendente? Mou lo preferirebbe ai profili di Gareth Bale e Willian (del Chelsea) anche per un discorso di età. Ed è pronta un'offerta all'Eintracht Francoforte che parte da una base di 40 milioni di euro. La Fiorentina si sfrega di nuovo le mani: che sia la volta buona per incassare il 50% sulla vendita?