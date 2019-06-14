Inter vicinissima a Rebic. La Fiorentina pronta ad incassare una cifra monstre
La Stampa in edicola oggi fa il punto sull’attacco dell’Inter. La cosa riguarda anche la Fiorentina perchè da parte di Conte c’è ad esempio il benestare per l’arrivo di Ante Rebic, attaccante croato d...
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2019 13:51
La Stampa in edicola oggi fa il punto sull’attacco dell’Inter. La cosa riguarda anche la Fiorentina perchè da parte di Conte c’è ad esempio il benestare per l’arrivo di Ante Rebic, attaccante croato dell’Eintracht Francoforte, valutato almeno 40 milioni. L’allenatore ha chiesto rinforzi anche per le fasce del suo 3-5-2. La Fiorentina aspetta e potrebbe incassare almeno 20 milioni derivanti dal 50% che gli spetta sulla futura vendita del croato.