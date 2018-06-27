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La Nazione, Rebic ed Hagi porterebbero i soldi per un buon acquisto grazie alle percentuali sulla futura vendita. La Fiorentina spera...

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna i due ex viola Ante Rebic e Ianis Hagi potrebbero fruttare un bel gruzzolo alle casse viola. Per il croato oggi al Mondiale di proprietà dell'Eintrac...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2018 08:28
La Nazione, Rebic ed Hagi porterebbero i soldi per un buon acquisto grazie alle percentuali sulla futura vendita. La Fiorentina spera... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna i due ex viola Ante Rebic Ianis Hagi potrebbero fruttare un bel gruzzolo alle casse viola. Per il croato oggi al Mondiale di proprietà dell'Eintracht in Germania, insiste il Tottenham disposto a spendere per lui 30 milioni. I tedeschi chiedono 40 e con ogni probabilità un accordo verrà trovato con la Fiorentina che si ritroverebbe tra i 9 ed i 12 milioni in cassa visto l'accordo del 30% sulla futura rivendita.

Accordo ottenuto anche per il talentino rumeno, Hagi, che piace molto alla Roma. Potrebbe tornare in Italia per 4/5 milioni e potrebbero così giungere 1.2-1.5mln anche per lui. Una cifra complessiva che permetterebbe a Corvino di reinvestirli per un buon acquisto. Seguiranno sviluppi...

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