La Nazione, Rebic ed Hagi porterebbero i soldi per un buon acquisto grazie alle percentuali sulla futura vendita. La Fiorentina spera...
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna i due ex viola Ante Rebic e Ianis Hagi potrebbero fruttare un bel gruzzolo alle casse viola. Per il croato oggi al Mondiale di proprietà dell'Eintrac...
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna i due ex viola Ante Rebic e Ianis Hagi potrebbero fruttare un bel gruzzolo alle casse viola. Per il croato oggi al Mondiale di proprietà dell'Eintracht in Germania, insiste il Tottenham disposto a spendere per lui 30 milioni. I tedeschi chiedono 40 e con ogni probabilità un accordo verrà trovato con la Fiorentina che si ritroverebbe tra i 9 ed i 12 milioni in cassa visto l'accordo del 30% sulla futura rivendita.
Accordo ottenuto anche per il talentino rumeno, Hagi, che piace molto alla Roma. Potrebbe tornare in Italia per 4/5 milioni e potrebbero così giungere 1.2-1.5mln anche per lui. Una cifra complessiva che permetterebbe a Corvino di reinvestirli per un buon acquisto. Seguiranno sviluppi...