Rebic: “Le grandi squadre sono interessate a me. Me lo merito! Il mio trasferimento...”
L’attaccante croato ex viola, Ante Rebic, ha parlato ai microfoni di Goal.com. Queste le sue dichiarazioni: “È ancora presto per parlare di un mio trasferimento, il mercato è aperto ma mai dire mai. B...
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2018 12:37
L’attaccante croato ex viola, Ante Rebic, ha parlato ai microfoni di Goal.com. Queste le sue dichiarazioni: “È ancora presto per parlare di un mio trasferimento, il mercato è aperto ma mai dire mai. Bello sentirsi cercare dagli allenatori delle grandi squadre. Me lo merito!”.
Ricordiamo che la Fiorentina possiede il 50% dei proventi su una sua futura vendita dall’Eintracht Francoforte. La valutazione del croato si aggira dai 40 ai 50mln.