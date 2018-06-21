Rebic segna un gol pesantissimo contro l'Argentina, complice anche un errore di Caballero
Rebic ha portato in vantaggio la Croazia, Caballero svirgola su retropassaggio di Mercado, l’attaccante croato ribadisce in rete con un bellissimo gesto tecnico. La viola si sfrega ancora di più le ma...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2018 21:00
Rebic ha portato in vantaggio la Croazia, Caballero svirgola su retropassaggio di Mercado, l’attaccante croato ribadisce in rete con un bellissimo gesto tecnico. La viola si sfrega ancora di più le mani grazie alla percentuale sulla futura rivendita del giocatore in forza al Francoforte. Il ragazzo era valutato 30-40 milioni prima di questa partita