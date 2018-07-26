TuttoSport, Pioli attende l'esterno con i "soldi di Rebic". De Paul ed El Shaarawy i nomi ma occhio alle sorprese...
Come riportato nell'edizione odierna di TuttoSport, l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli attende l'esterno offensivo. Le possibilità rimangono De Paul ed El Shaarawy ma per avere uno dei due,...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 09:03
Come riportato nell'edizione odierna di TuttoSport, l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli attende l'esterno offensivo. Le possibilità rimangono De Paul ed El Shaarawy ma per avere uno dei due, oppure altre sorprese, saranno necessari "i soldi di Rebic" ovvero la cessione dell'ex viola che frutterebbe circa 15-20mln. Seguiranno sviluppi