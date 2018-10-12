Certi amori non finiscono... Rebic nuovamente nel mirino del Bayern Monaco
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, ci sarebbe stato un riavvicinamento fra Rebic e Il Bayern Monaco. Il club bavarese che già si era interessato al giocatore dopo l'otti...
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2018 14:51
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, ci sarebbe stato un riavvicinamento fra Rebic e Il Bayern Monaco. Il club bavarese che già si era interessato al giocatore dopo l'ottimo mondiale disputato, starebbe pensando all'attaccante croato per uscire dalla mini crisi che sta attraversando. Segue il tutto da vicino la Fiorentina che, lo ricordiamo, ha il diritto al compenso del 50 per cento sulla futura rivendita del talento attualmemte di proprietà dell'Eintracht Francoforte.