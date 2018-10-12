Certi amori non finiscono... Rebic nuovamente nel mirino del Bayern Monaco

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, ci sarebbe stato un riavvicinamento fra Rebic e Il Bayern Monaco. Il club bavarese che già si era interessato al giocatore dopo l'otti...

A cura di Redazione Labaroviola 12 ottobre 2018 14:51

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