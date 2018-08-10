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Ufficiale: Rebic rinnova con l’Eintracht fino a 2022

Ante Rebic ha rinnovato con l'Eintracht. Accordo esteso di un anno, che dunque scadrà a giugno 2022. La Fiorentina possiede il 50% sulla futura rivendita del calciatore che era stato accostato sopratt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2018 10:36
Ufficiale: Rebic rinnova con l’Eintracht fino a 2022 -
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Ante Rebic ha rinnovato con l'Eintracht. Accordo esteso di un anno, che dunque scadrà a giugno 2022. La Fiorentina possiede il 50% sulla futura rivendita del calciatore che era stato accostato soprattutto al Bayern Monaco per una cifra tra i 40 e i 50 milioni.

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