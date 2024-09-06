Corvino presenta Rebic al Lecce: "L'ho reso ricco vendendolo dalla Fiorentina all'Eintracht"

Il ds Corvino ha portato Rebic al Lecce, ricordando che è stato lui a lanciarlo nel grande calcio vendendolo dalla Fiorentina al Francoforte

Giornata di presentazioni in casa Lecce, con il responsabile dell'area tecnica del club, Pantaleo Corvino, che in conferenza stampa ha presentato il neo arrivato Ante Rebic: Queste le sue parole:

"Di solito quando presento un calciatore devo essere molto dettagliato. Oggi invece c'è un giocatore con una carriera importante, mi riesce più facile questa conferenza. Conoscete meglio di me Ante Rebic. Posso dire che è stato vice campione del mondo con la Croazia, campione d'Italia col Milan. Lo conosco molto bene. Alla prima telefonata gli ho detto che doveva rinunciare a un po' di stipendio perché l'ho reso ricco vendendolo dalla Fiorentina all'Eintracht. Questa stagione farò 300 partite in Serie A col Lecce e 700 in assoluto, sono record che sento molto. E soprattutto sarebbe un record per il Lecce salvarsi per tre stagioni di fila. Gli ho chiesto di aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Quando ho chiamato Pioli gli ho detto che avevo bisogno di una prima punta e lui mi ha più che tranquillizzato. Ante ha scelto Lecce perché è spinto da motivazioni personali, vuole mettersi di nuovo in gioco. Sa che troverà l'ambiente giusto". Lo scrive TMW.

GUDMUNDSSON GIOCA CONTRO LA PRIMAVERA

https://www.labaroviola.com/buone-notizie-per-la-fiorentina-gudmundsson-in-campo-nella-partita-contro-la-primavera/267230/