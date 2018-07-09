Rebic, Hagi e il tesoretto che non ti aspetti. Una somma a due cifre può finire nelle casse viola...

Ante Rebic e Ianis Hagi potrebbeo portare un tesoretto inaspettato dopo che Pantaleo Corvino ha inserito nel loro contratto di cessione una clausola sulla futura rivendita. Il croato dell’Eintracht Fr...

Ante Rebic e Ianis Hagi potrebbeo portare un tesoretto inaspettato dopo che Pantaleo Corvino ha inserito nel loro contratto di cessione una clausola sulla futura rivendita. Il croato dell’Eintracht Francoforte – scrive il Il Corriere dello Sport – si è messo in mostra durante il Mondiale, tanto che la società tedesca adesso chiede minimo 40 milioni di euro. Interessato Tottenham, che al momento ne offre 30. E un 30% della cifra finirebbe nelle casse viola: tra i 9 e i 12 milioni. E la stessa percentuale vale per Hagi, che piace alla Roma.