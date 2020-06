Ante Rebic si è scusato con i compagni e con l’allenatore per l’espulsione di ieri contro la Juventus. Il croato ha ammesso l’errore prima in un confronto con il mister e poi davanti ai compagni. Una situazione che ha compromesso la semifinale contro la Juventus, ma che non intaccherà la centralità del croato nella formazione rossonera alla ripresa del campionato. Già ieri sera, negli spogliatoi, Rebic era segnalato come amareggiato e molto dispiaciuto per quanto accaduto. Lo riporta MilanNews.it.