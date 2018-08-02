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La Fiorentina si muove? Spiegato il motivo: Rebic, offerta da 21 milioni. Il 50% ai viola...

Il quotidiano Sevilla en la Onda riporta di un accordo vicino tra Siviglia e Eintracht per Ante Rebic. Ricordiamo che la Fiorentina avrebbe il 50% dei soldi della cessione del croato e, guarda caso, l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2018 17:14
La Fiorentina si muove? Spiegato il motivo: Rebic, offerta da 21 milioni. Il 50% ai viola... -
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Il quotidiano Sevilla en la Onda riporta di un accordo vicino tra Siviglia e Eintracht per Ante Rebic. Ricordiamo che la Fiorentina avrebbe il 50% dei soldi della cessione del croato e, guarda caso, l'operazione si può chiudere per una cifra attorno ai 21 milioni di euro.

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