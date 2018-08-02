La Fiorentina si muove? Spiegato il motivo: Rebic, offerta da 21 milioni. Il 50% ai viola...

Il quotidiano Sevilla en la Onda riporta di un accordo vicino tra Siviglia e Eintracht per Ante Rebic. Ricordiamo che la Fiorentina avrebbe il 50% dei soldi della cessione del croato e, guarda caso, l...

A cura di Redazione Labaroviola 02 agosto 2018 17:14

Condividi