Nazione: Corvino punta al tesoretto con 6 cessioni. Da Eysseric alla percentuale Rebic, i possibili incassi viola
Panteleo Corvino conta di mettere via un tesoretto importante dalle cessioni, per dare ossigeno al mercato viola. Sanchez, Maxi Olivera, Cristoforo, Dragowski, Eysseric e forse Saponara: ecco gli indi...
Panteleo Corvino conta di mettere via un tesoretto importante dalle cessioni, per dare ossigeno al mercato viola. Sanchez, Maxi Olivera, Cristoforo, Dragowski, Eysseric e forse Saponara: ecco gli indiziati a lasciare la maglia viola. Considerata anche la percentuale di rivendita su Rebic (il 30 per cento, rischiano di essere molti soldi), la Fiorentina potrebbe mettere da parte le risorse per rinnovare in modo significativo il parco delle alternative mettendo da parte anche soldi per altri quasi titolari. Lo afferma La Nazione.