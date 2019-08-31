Politano verso la Fiorentina, Inter vicina a Rebic per 35 milioni, alla viola 17 milioni

L'Inter ha in pugno Ante Rebic. Secondo quanto riportato da SkySport, il club nerazzurro avrebbe di fatto bloccato il giocatore croato, attendendo ora sviluppi sull'affare Politano con la Fiorentina....

L'Inter ha in pugno Ante Rebic. Secondo quanto riportato da SkySport, il club nerazzurro avrebbe di fatto bloccato il giocatore croato, attendendo ora sviluppi sull'affare Politano con la Fiorentina. Una fumata bianca vicina, favorita anche dall'abbassamento della richiesta da parte dell'Eintracht Francoforte, club in cui milita al momento Rebic. Se i tedeschi ad inizio mercato chiedevano una cifra vicina ai 40 milioni di euro, ora hanno abbassato l'asticella a 30-35, più o meno quanto incasserà il club meneghino dalla cessione di Politano ai viola. Questo quanto riporta Fcinternews.com, a questo bisogna aggiungere che nella casse viola arriverebbero circa 17 milioni di euro dato che la società viola ha il 50% della vendita di Rebic.