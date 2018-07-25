Bild, Rebic prima scelta del Manchester United, l'Eintracht chiede 50 milioni
Secondo quanto riferisce questa mattina l'autorevole giornale tedesco Sport Bild, il Manchester United in queste ore avrebbe contattato Ramadani, l'agente dell'esterno croato per discutere di un possi...
Secondo quanto riferisce questa mattina l'autorevole giornale tedesco Sport Bild, il Manchester United in queste ore avrebbe contattato Ramadani, l'agente dell'esterno croato per discutere di un possibile trasferimento di Rebic alla corte di Josè Mourinho: la richiesta dell'Eintracht Francoforte, proprietario del cartellino dell'ex viola,è di almeno 50 milioni di euro. In caso di una cessione così alta, alla Fiorentina spetterebbe la metà esatta di questo incasso, ovvero 25 milioni, che potrebbero svoltare il mercato in entrata della Fiorentina