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Casa Mercato Viola, Mourinho diventa un alleato dei viola. Monchi richiama per Chiesa, ma...

Ante Rebic è il candidato numero uno per la fascia del Manchester United, la richiesta dell'Eintracht Francoforte, proprietario del cartellino dell'ex viola,è di almeno 50 milioni di euro. In caso di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2018 23:39
Casa Mercato Viola, Mourinho diventa un alleato dei viola. Monchi richiama per Chiesa, ma... -
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Ante Rebic è il candidato numero uno per la fascia del Manchester United, la richiesta dell'Eintracht Francoforte, proprietario del cartellino dell'ex viola,è di almeno 50 milioni di euro. In caso di una cessione così alta, alla Fiorentina spetterebbe la metà esatta di questo incasso, ovvero 25 milioni, che potrebbero svoltare il mercato in entrata della Fiorentina.

In caso si concretizzasse questa ultima situazione la Fiorentina sarebbe pronta ad investire su un esterno molto forte. Il preferito sarebbe El Sharaawy ma vanno tenute in vita anche le piste De Paul e Berardi.

La Roma. dopo aver visto sfumare in maniera clamorosa la pista Malcom, ci ha riprovato per Chiesa, ma la risposta è stata il solito: "No grazie". 

Infine l'Atalanta ha ufficializzato Pasalic che è definitivamente sfumato dunque per i viola.

Lorenzo Bigiotti

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