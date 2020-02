Tuttosport ricorda quanto sta facendo bene l’attaccante del Milan Ante Rebic. Il croato è andato a Milano in prestito biennale via Eintracht Francoforte. Ma il club rossonero può acquistarlo in qualsiasi momento sborsando 40 milioni. Se ciò avvenisse, i viola, che si sono garantiti il 50% della futura rivendita del giocatore, potrebbero ritrovarsi in cassa 20 milioni puliti, senza alzare un solo dito. Una bella cifra che potrebbe essere reinvestita sul mercato