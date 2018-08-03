Rebic, non è detto che i soldi del croato vengano reivestiti
La sensazione è che il muro contro muro tra Fiorentina e Juventus per Pjaca abbia spinto i viola a cercare un altro profilo. Quello di Mirallas, appunto. Sarà lui, salvo sorprese nelle ultime due settimane di trattative
La sensazione è che il muro contro muro tra Fiorentina e Juventus per Pjaca abbia spinto i viola a cercare un altro profilo. Quello di Mirallas, appunto. Sarà lui, salvo sorprese nelle ultime due settimane di trattative, l’esterno che Pioli affiancherà in attacco a Chiesa e Simeone. I prossimi giorni però potrebbero essere decisivi anche per un altro affare. Dalla Spagna infatti arrivano buone notizie per Corvino e Freitas. Il Siviglia è piombato su Ante Rebic, un’affare da 21 milioni di euro, di cui 10,5 dunque spetterebbero ai viola. Un piccolo tesoretto, sempre che la Fiorentina decida di reinvestirlo sul mercato..