Rebic, non è detto che i soldi del croato vengano reivestiti

La sensazione è che il muro contro muro tra Fiorentina e Juventus per Pjaca abbia spinto i viola a cercare un altro profilo. Quello di Mirallas, appunto. Sarà lui, salvo sorprese nelle ultime due settimane di trattative

A cura di Redazione Labaroviola 03 agosto 2018 10:55

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