Matteo Marani: "E' inconcepibile che la Fiorentina si sia fatta sfuggire Rebic"

Direttamente dagli studi di Sky Sport, il parere di Matteo Marani, vice direttore della pay tv, su l'attaccante ex viola Ante Rebic: “Sono rimasto veramente colpito da Rebic, un giocatore fortissimo c...

Direttamente dagli studi di Sky Sport, il parere di Matteo Marani, vice direttore della pay tv, su l'attaccante ex viola Ante Rebic: “Sono rimasto veramente colpito da Rebic, un giocatore fortissimo capace di svariare su tutto il fronte d’attacco e tenere costantemente in apprensione la difesa avversaria. E’ uno dei giocatori più importanti della Croazia, più ancora di Perisic, e trovo inconcepibile che il calcio italiano e la Fiorentina in particolare se lo siano lasciato sfuggire con facilità”