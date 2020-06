CorSport, Rebic, il Milan lo vuole a titolo definitivo. Fiorentina vigile per il 50% sulla sua rivendita

Ante Rebic, attaccante ex Fiorentina sta facendo una buona stagione al Milan ma per il momento la sua avventura nei rossoneri è destinata a concludersi per far ritorno al Francoforte, presto però potrebbero esserci nuovi sviluppi secondo il Corriere dello Sport.

C’è la possibilità infatti che i rossoneri riscattino a titolo definitivo il croato. Il suo contratto con l’Eintracht ha scadenza 2022 ma Andrè Silva il quale ha fatto il percorso inverso sembra aver convinto in Germania e pertanto la strada sembra meno in salita per entrambi. La Fiorentina resta vigile alla finestra visto che detiene un 50% sulla sua futura rivendita.