Adesso Rebic gioca, segna, sforna assist in serie e, nell’estate del 2018, è tra i trascinatori della Croazia che, in Russia, arriva finoalla finale mondiale. Non a caso, finisce nel mirino di (tanti) top club europei. Il Bayern Monaco, soprattutto, lo corteggia a lungo. Una trattativa, poi sfumata, che anche a Firenze fu seguita con (parecchia) attenzione. Al momento della cessione infatti, il club viola mantenne una percentuale sulla futura rivendita. C’è chi parla del 30, chi del 40, chi del 50%. In realtà, ancora oggi, i contorni dell’affare non sono del tutto chiari. Gli stessi Daniele Pradè e Joe Barone, hanno in agenda un approfondito studio dei contratti per capire quale sia (realmente) la situazione. Lo riporta il Corriere fiorentino questa mattina.