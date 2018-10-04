Rebic, grandi prestazioni in Bundesliga. Il prezzo lievita e la Fiorentina gongola

Sulle pagine de La Nazione si parla di Ante Rebic, impegnato questa sera in Europa League contro la Lazio del suo ex compagno Milan Badelj. La Fiorentina sta seguendo con particolare attenzione il cam...

Sulle pagine de La Nazione si parla di Ante Rebic, impegnato questa sera in Europa League contro la Lazio del suo ex compagno Milan Badelj. La Fiorentina sta seguendo con particolare attenzione il cammino dell’attaccante, autore del gol nella sconfitta dell’Eintracht per 3-1 contro il Borussia e di una rete e un assist nel successo della sua squadra per 4-1 contro l’Hannover. Interesse dettato dall’ormai nota clausola siglata al momento della cessione all’Eintracht di Francoforte. In caso di vendita futura nelle casse viola entrerà il 50%, meno 2 milioni del prestito alla squadra tedesca. Se a questo si aggiunge che Rebic è stato valutato intorno ai 40 milioni durante il mondiale, adesso che sta segnando con regolarità la cifra potrebbe lievitare ulteriormente. Dunque la Fiorentina con i 25-30 milioni provenienti da Rebic potrebbe finanziare parte del prossimo mercato