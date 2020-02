Grande impatto quello di Rebic sul Milan, lui è uno dei calciatori con le migliori medie gol nel 2020, prima di lui c’è solo Cristiano Ronaldo. Rebic sembrava destinato ad una carriera in ombra dalla Fiorentina era stato spedito al Verona, poi al Lech Poznan. Alla fine Ante tornò a Firenze ma non convinse Pioli e così Corvino optò per la sua cessione ma decise di mantenere un 50% sull’eventuale futura rivendita. Questa mossa è stata azzeccata perché può portare ora un tesoretto nelle casse viola. Lo riporta La Nazione.