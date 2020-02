Queste le parole di Antonio Di Gennaro a Lady Radio: “L’Atalanta ha dimostrato di essere superiore alla Fiorentina ma i viola hanno gestito male il vantaggio. Ha sbagliato davvero tanto. La Fiorentina per il futuro deve costruire un forte centrocampo, Pulgar e Badelj non hanno la giusta personalità, Duncan invece ha buone qualità e potrà fare un po’ la differenza. Spero che si possa cambiare modulo oltre a questo 3-5-2. Chiesa per me è un esterno, non un attaccante, la Fiorentina ha tutte le carte in regola per salvarsi”.