Queste le parole rilasciate da Francesco Flachi a Radio Bruno Toscana: “Samp-Fiorentina? Partita strana… dopo i tre gol fatti nel primo tempo i viola sono stati bravi ad utilizzare il contropiede. Vlahovic? Che personalità! Se l’esultanza l’avesse fatta meno sotto alla curva avversaria non sarebbe successo nulla ma non lo condanno. Dusan ha ancora qualche difetto ma ha grandi qualità, palla al piede è fortissimo. Era così veloce che sul primo gol l’ho scambiato per Chiesa. A Milano invece ha fatto una c***ata perchè poteva mettere il sigillo sul gol del vantaggio per i viola. Rigori? Preferisco Pulgar. Peccato l’espulsione di Badelj l’avrei messo nella formazione di sabato contro il Milan”.