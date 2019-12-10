Contro l'Inter Pezzella ci sarà. Ribery? Domani giorno decisivo per l'attaccante francese
La Fiorentina è in allarme rosso dopo la striscia negativa. La lesione alla caviglia di Ribery è in via di guarigione. La sua voglia di tornare sta facendo miracoli. L'attaccante ieri è riuscito addir...
La Fiorentina è in allarme rosso dopo la striscia negativa. La lesione alla caviglia di Ribery è in via di guarigione. La sua voglia di tornare sta facendo miracoli. L'attaccante ieri è riuscito addirittura a lavorare sulla forza per non perdere tono muscolare. La possibilità di vederlo contro l'Inter è concreta. Domani il giorno decisivo per valutarlo. Se ci sarà il via libera a provarci il francese giovedì parteciperà, almeno un po', alla partitella. Domenica i viola dovrebbero riavere anche Pezzella e Badelj in regia, anche Boateng è pronto a rientrare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.