Contro l'Inter Pezzella ci sarà. Ribery? Domani giorno decisivo per l'attaccante francese

La Fiorentina è in allarme rosso dopo la striscia negativa. La lesione alla caviglia di Ribery è in via di guarigione. La sua voglia di tornare sta facendo miracoli. L'attaccante ieri è riuscito addir...

A cura di Redazione Labaroviola 10 dicembre 2019 09:11

Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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