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Contro l'Inter Pezzella ci sarà. Ribery? Domani giorno decisivo per l'attaccante francese

La Fiorentina è in allarme rosso dopo la striscia negativa. La lesione alla caviglia di Ribery è in via di guarigione. La sua voglia di tornare sta facendo miracoli. L'attaccante ieri è riuscito addir...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 09:11
Contro l'Inter Pezzella ci sarà. Ribery? Domani giorno decisivo per l'attaccante francese - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina è in allarme rosso dopo la striscia negativa. La lesione alla caviglia di Ribery è in via di guarigione. La sua voglia di tornare sta facendo miracoli. L'attaccante ieri è riuscito addirittura a lavorare sulla forza per non perdere tono muscolare. La possibilità di vederlo contro l'Inter è concreta. Domani il giorno decisivo per valutarlo. Se ci sarà il via libera a provarci il francese giovedì parteciperà, almeno un po', alla partitella. Domenica i viola dovrebbero riavere anche Pezzella e Badelj in regia, anche Boateng è pronto a rientrare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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