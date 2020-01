Novità che riguardano il destino di Milan Badelj direttamente dalla Capitale. Secondo quanto riferisce in questi minuti il portale Lalaziosiamonoi.it, se Berisha dovesse andare via, il croato della Fiorentina potrebbe tornare già a gennaio a disposizione di Inzaghi: il regista non trova più spazio a Firenze, con Iachini che lo ha messo in coda alle sue gerarchie e ha detto chiaro e tondo ai dirigenti viola che non rientra nei suoi piani. La Fiorentina, dal canto suo, lo rimanderebbe volentieri a Roma perché vorrebbe dire risparmiare quasi 7 milioni tra ingaggio ancora da pagare e mancato riscatto. Inzaghi stima Badelj, lo riaccoglierebbe, potrebbe essere provato da vince Luis Alberto.

Tuttomercatoweb.com