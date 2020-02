Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Kouame è un giocatore su cui si parla un gran bene, spaventoso mi dicono. Quando tornerà si aggiungerà ad un reparto formato da Vlahovic, Cutrone e Chiesa che sono tutti grandi talenti ma nessuno un bomber da 20 gol. Se non ce l’hai fai fatica ad andare in Europa. Il prossimo anno devi entrarci per forza.

Badelj resterà solo se accetterà di far da chioccia, ormai non rientra più nei piani tattici della Fiorentina. Ci sono già quattro centrocampisti centrali in rosa, Pulgar, Amrabat, Castrovilli e Duncan. Stesso discorso per Benassi che potrebbe seguire la strada di Badelj. Iachini potrebbe anche restare. Mercato? Il grande investimento verrà fatto in difesa”