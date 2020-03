Milan Badelj corre per strappare quel riscatto fissato a 4 milioni con la Lazio nella scorsa sessione di mercato estivo. Secondo La Nazione il croato è in vantaggio su Pulgar per ottenere il ruolo da regista ma siccome arriverà la prossima stagione Amrabat dovrà fare qualcosa in più se vorrà restare in viola.