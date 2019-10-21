La Repubblica: pronti in 4 in caso di forfait di Chiesa e Badelj

Le soluzioni in casa Fiorentina se Chiesa e Badelj non dovessero farcela.

Filtra ottimismo tra i giornali oggi in edicola sul recupero di Chiesa e Badelj e la possibile riproposizione da parte di Montella degli stessi 11 anche questa sera, ma la Repubblica analizza le possibili variazioni in caso di forfait dei 2 calciatori sopra menzionati.

Senza Badelj, Pulgar verrebbe riportato nel suo ruolo naturale di regista con la riproposizione di Benassi come interno. In caso di forfait di Chiesa se la giocherebbero invece in 3: Ghezzal, Boateng e Sottil.