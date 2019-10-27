Caceres e Badelj: quella voglia matta di dimostrare alla Lazio che male ha fatto a lasciarli partire

Ci sono due giocatori della Fiorentina che questa sera avranno motivazioni più forti degli altri, cercheranno la loro piccola "vendetta". Stiamo parlando di Martin Caceres e Milan Badelj. Ex con una v...

Ci sono due giocatori della Fiorentina che questa sera avranno motivazioni più forti degli altri, cercheranno la loro piccola "vendetta". Stiamo parlando di Martin Caceres e Milan Badelj. Ex con una voglia matta di dimostrare alla Lazio che male ha fatto a lasciarli partire. Il difensore uruguaiano ha vestito la maglia biancoceleste dal gennaio al giugno del 2018, mettendo insieme (tra campionato e coppe) soltanto 18 presenze e un gol. Scherzo del destino, sapete contro chi lo realizzò? Proprio contro la Fiorentina: era il 18 aprile e, quella partita, la vinse la Lazio (al Franchi) 3-4.

Badelj, invece, è ex ancora più fresco. La scorsa stagione però, nella Capitale, non è andata come sperava: 26 presenze, un gol, e la miseria di 1.288 minuti giocati. Tanta panchina, un sacco di problemi fisici, e una tremenda nostalgia di Firenze. Per questo, in estate, non ci ha pensato un attimo, e appena Pradè ha chiamato, ha risposto presente. Ora, ha l’occasione per dimostrare ad Inzaghi che sbagliava. Lui, Caceres, Ribery, Commisso, i 35.000 del Franchi. Tutti insieme, per la partita della svolta. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.