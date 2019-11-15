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Corriere dello Sport: Badelj non all'altezza, la Fiorentina aspetta che ritorni quello della trasferta di Milano

La Fiorentina risente molto di un Badelj non all'altezza.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 11:25
Corriere dello Sport: Badelj non all'altezza, la Fiorentina aspetta che ritorni quello della trasferta di Milano - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere dello Sport di oggi si sofferma su un Badelj non all'altezza delle previsioni come rendimento sul campo.

Le difficoltà fisiche dopo tanti mesi di panchina dovevano scomparire dopo mesi di partite, invece non è stato così. Il suo ritmo non riesce a seguire quello delle partite. E seppur sia un vice campione del Mondo, non lo sta dimostrando affatto a Firenze. Montella e tutti i tifosi si aspettano che torni quello della trasferta di Milano, perchè ora i problemi di contenimento e di costruzione del gioco della Fiorentina sono in buona parte imputabili proprio al croato.

Nulla da eccepire invece, sottolinea sempre il Corriere dello Sport, sul piano umano e professionale.

 

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