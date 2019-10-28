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Milan Badelj è il peggiore in campo della Fiorentina. Ecco le pagelle sui quotidiani sportivi

Il centrocampista della Fiorentina, Milan Badelj, delude anche contro la sua ex squadra. Lento, impreciso nei passaggi, perde tanti palloni e da un suo errore nasce il gol di Correa.Da rivedere!Queste...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 11:51
Milan Badelj è il peggiore in campo della Fiorentina. Ecco le pagelle sui quotidiani sportivi - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Rassegna Stampa
Badelj
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Il centrocampista della Fiorentina, Milan Badelj, delude anche contro la sua ex squadra. Lento, impreciso nei passaggi, perde tanti palloni e da un suo errore nasce il gol di Correa.

Da rivedere!

Queste le pagelle:

Labaroviola: 5

Corriere Fiorentino: 5

Corriere dello Sport: 5

Il 5 mette d'accordo tutti.

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