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Nazionali, il punto su quando rientreranno gli undici nazionali della squadra viola

Gli undici giocatori convocati in nazionale della squadra viola cominceranno a rientrare a Firenze già dalla giornata di oggi. Come riporta La Nazione infatti, Badelj sarà il primo a rientrare dopo av...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 11:55
Nazionali, il punto su quando rientreranno gli undici nazionali della squadra viola - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Badelj
Caceres
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Gli undici giocatori convocati in nazionale della squadra viola cominceranno a rientrare a Firenze già dalla giornata di oggi. Come riporta La Nazione infatti, Badelj sarà il primo a rientrare dopo aver giocato alcuni minuti nella partita di ieri con la sua Croazia. L’ultimo dei titolari a rientrare sarà invece Caceres, atteso soltanto per venerdì al Centro Sportivo.

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