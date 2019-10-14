Nazionali, il punto su quando rientreranno gli undici nazionali della squadra viola
Gli undici giocatori convocati in nazionale della squadra viola cominceranno a rientrare a Firenze già dalla giornata di oggi. Come riporta La Nazione infatti, Badelj sarà il primo a rientrare dopo av...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 11:55
Gli undici giocatori convocati in nazionale della squadra viola cominceranno a rientrare a Firenze già dalla giornata di oggi. Come riporta La Nazione infatti, Badelj sarà il primo a rientrare dopo aver giocato alcuni minuti nella partita di ieri con la sua Croazia. L’ultimo dei titolari a rientrare sarà invece Caceres, atteso soltanto per venerdì al Centro Sportivo.