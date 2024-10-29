Da Genova: Badelj verso la panchina con la Fiorentina. Bani verso il recupero, out Norton-Cuffy
Punto sugli infortunati di casa Fiorentina sulle pagine odierne de Il Secolo XIX,quotidiano di Genova: come scrive il giornale, alla prossima sfida contro i viola punta anche Bani, ormai prossimo al r...
Punto sugli infortunati di casa Fiorentina sulle pagine odierne de Il Secolo XIX,quotidiano di Genova: come scrive il giornale, alla prossima sfida contro i viola punta anche Bani, ormai prossimo al rientro in gruppo. Il vice-capitano si era infortunato al flessore della coscia sinistra alla fine del primo tempo contro l’Atalanta col Genoa sotto di un gol. Difficile pensare che Bani possa già rientrare dal 1’ coi viola a Marassi. Visti i suoi trascorsi muscolari, l’intenzione è quella di procedere con grande cautela senza correre rischi inutili. Oggi previsti esami per Norton-Cuffy, Ankeye può recuperare. Potrebbe invece partire ancora dalla panchina per entrare poi a gara in corso Milan Badelj, il grande ex di turno.
ORLANDO: “ALLEGRI MI DISSE CHE KEAN ERA PIÙ FORTE DI VLAHOVIC. NICO GONZALEZ SEMPRE ROTTO, GIOCA POCO”
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