Antonio Di Gennaro, ex centrocampista viola, ha parlato di mercato all’emittente Lady Radio: “Penso arriveranno tre o quattro elementi, da valutare se serviranno per il presente oppure anche per il futuro. Un profilo pronto mentalmente sarebbe il granata Zaza, ma il Torino non lo cede. Quanto al centrocampo, serve una mezzala forte come Duncan del Sassuolo, dato che Badelj e Pulgar sono simili. Sulla squadra bisogna essere elastici, serve tempo per decollare, prendere esempio dal Liverpool di Klopp, che non era partito bene e poi è diventato una squadra di valore assoluto. Chiesa? Potrebbe essere lui il primo rinforzo dei viola. Il campo è sempre l’unica risposta”.