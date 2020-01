Le parole dell’ex difensore viola a Radio Bruno Toscana:

idee di gioco. Mi aspetto una crescita fisica entro 4 settimane. E’ sbagliato confermare il 3-5-2 senza Riberye con Chiesa fuori condizione. La Fiorentina non può rinunciare a Badelj: è vero che ha fatto errori, ma è l’unico che sa fare gioco. Pulgar è un ottimo mediano ma non sa giocare in verticale.