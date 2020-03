a Lorenzo Amoruso ha parlato durante il filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole in ottiche Fiorentina:

“Vedendo l’ultima gara al Friuli, trovo migliore la presenza in campo di Badelj rispetto a Pulgar, il croato sa come far partire l’azione, il cileno no. A giugno serve un grande centrocampista a fare titolare in quel ruolo. Poi un difensore che inizia l’azione e una punta per sognare in grande..”.