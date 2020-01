Altro spunto arrivato dalla conferenza stampa di Beppe Iachini alla vigilia di Bologna-Fiorentina, riguarda la posizione di Pulgar e Badelj che nella gestione Montella hanno giocato insieme in un centrocampo a tre elementi:

“Per me sono due ragazzi che per caratteristiche occupano la stessa posizione in campo”

Quindi, uno dei due dovrà accomodarsi da oggi o meglio, da domani, in panchina.