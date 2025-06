Nazione: “Pioli vuole un nuovo team manager alla Fiorentina. Spunta l’ipotesi Badelj, a lui molto legato”

La Fiorentina ha scelto Stefano Pioli come nuovo allenatore, una decisione maturata nei giorni scorsi dopo che la pista Palladino è definitivamente sfumata. I contatti con Pioli sono iniziati già la settimana precedente e si sono intensificati rapidamente. L’allenatore emiliano, già due volte sulla panchina viola, è pronto a tornare e considera chiusa la sua esperienza all’Al Nassi, nonostante un ricco contratto in scadenza nel 2025. Una delle questioni legate al trasferimento è di natura fiscale: per ottenere la tassazione agevolata in Arabia Saudita, Pioli dovrebbe risiedere lì fino al 2 luglio, ma questa scadenza non ostacolerebbe il suo arrivo in tempo per il raduno della Fiorentina previsto per metà luglio.

Dal punto di vista contrattuale, la Fiorentina ha proposto a Pioli un accordo triennale (o biennale con opzione) da circa 3 milioni a stagione. Il tecnico ha però richiesto garanzie anche per il proprio staff e ha sollevato il tema dell’introduzione di una figura dirigenziale di raccordo tra squadra e società, una novità per l’era Commisso. Questo ruolo, simile a quello di un club manager, servirebbe anche da punto di riferimento per l’allenatore, rafforzando il legame tra area tecnica e dirigenza.

Tra le ipotesi per questo nuovo ruolo spunta il nome di Milan Badelj, ex capitano viola, reduce dalla fine della sua esperienza al Genoa e in procinto di decidere sul proprio futuro. Badelj è molto legato a Pioli, che lo ha allenato a Firenze in un momento delicato della storia del club, e gode della stima della dirigenza, in particolare di Daniele Pradè. Anche se il croato ha espresso il desiderio di intraprendere la carriera da allenatore, il ruolo di club manager, essendo molto operativo e vicino al campo, potrebbe rappresentare una transizione ideale verso il mondo della panchina. Lo scrive La Nazione.