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Sky, se Badelj questa sera non ce la farà ad essere in campo è pronto Benassi

Secondo quanto riferisce Sky Sport potrebbe esserci una novità questa sera nella formazione della Fiorentina per la sfida che si giocherà alle 20.45 contro il Brescia. Il dubbio riguarda il croato Mil...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 20:09
Sky, se Badelj questa sera non ce la farà ad essere in campo è pronto Benassi - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riferisce Sky Sport potrebbe esserci una novità questa sera nella formazione della Fiorentina per la sfida che si giocherà alle 20.45 contro il Brescia. Il dubbio riguarda il croato Milan Badelj, se non ce la farà ad essere in campo allora arriverà l'occasione da titolare per Marco Benassi.

 

 

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